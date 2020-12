Zaparkował auto zbyt blisko stojaka. Rowerzysta złapał go za gardło i wyciągnął nóż

Łukasz Bednarek z policji ze Zduńskiej Woli wyjaśnił, do zdarzenia doszło w miniony wtorek. Tego dnia dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzymał zgłoszenie o kierowaniu gróźb pozbawienia zdrowia i życia wobec zgłaszającego.

Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że zaparkował swoje auto pod jednym z samoobsługowych sklepów na terenie gminy Zapolice. W tym samym momencie podjechał mężczyzna na rowerze, który wstawił jednoślad do stojaka. Kiedy kierowca wysiadł z auta rowerzysta w wulgarnych słowach zwrócił mu uwagę, że stoi zbyt blisko stojaka na rowery. Mężczyzna nie widział jednak konieczności, by przestawiać samochód i wszedł do sklepu. Rowerzysta poszedł za nim i cały czas mu ubliżał. W pewnym momencie wyszedł ze sklepu, ale to wzbudziło obawę u kierowcy, bo bał się, że może dojść do uszkodzenia jego auta.

ZOBACZ: Rowerzysta wjechał wprost pod tira. Opublikowano nagranie tragicznego wypadku

Wyszedł również z placówki. Wtedy sprawca chwycił go za gardło, wyciągnął z kieszeni nóż i zaczął grozić pokrzywdzonemu pozbawieniem życia. Napadnięty oswobodził się i schronił w swoim samochodzie oraz wezwał policję. Napastnik uciekł na rowerze.

Znając rysopis sprawcy policjanci szybko go zatrzymali. Napastnikiem okazał się 52–letni mieszkaniec gminy Zapolice. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia przestępstwa. Usłyszał zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

WIDEO - Rok od tragedii w Szczyrku. W "Raporcie" rozmowa z bliskimi ofiar Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP, polsatnews.pl