Do zdarzenia doszło niedzielę ok. godziny 18:30 w Kętrzynie. Czterech chłopców, 15-latek, dwóch 12-latków i 10-latek grali razem w piłkę nieopodal mieszkania starszej kobiety. Ta w pewnym momencie zaczęła zwracać uwagę chłopcom, że zachowują się za głośno.

Chciała zniszczyć piłkę, zraniła chłopca

Prośby nie poskutkowały, dlatego sąsiadka dzieci zeszła do nich, aby nożem przebić piłkę. Wtedy doszło do szarpaniny, w efekcie której poszkodowany został 10-latek.

- Zabrano go do szpitala w Olsztynie, gdzie medycy opatrzyli go, a następnie zwolnili do domu - mówi asp. Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Sprawą zajęła się prokuratura. Kobiecie może grozić do dwóch lat więzienia.

