Akcjonariusze AstraZeneki przeciwni premii dla prezesa. Zarabia milion funtów miesięcznie

Przeciwko tak wysokim zarobkom prezesa AstraZeneki protestowali inwestorzy, których akcje stanowią łącznie 39,8 proc. udziałów w angielsko-szwedzkiej firmie. Zatwierdzenie nowego planu wynagrodzeń wymagało zgody 50 proc. udziałowców, więc Soriot ostatecznie swoje wynagrodzenie otrzyma, przynajmniej jeśli wypełni założone dla koncernu cele biznesowe.

W przeciwnym razie jego wypłata może być mniejsza. Podana kwota to możliwa maksymalna wypłata obejmująca pensję podstawową, premie i udziały w firmie. Sam koncern AstraZeneka jest dziś wart ok. miliarda funtów po tym, jak we współpracy z uniwersytetem Oxfordzkim jako jeden z pierwszych opracował szczepionkę przeciw COVID-19.

Szczepionka AstraZeneca not-for-profit

Firma zdecydowała się produkować szczepionkę w czasie trwającej pandemii na zasadach not-for-profit (nie kierując się zyskiem). 98 proc. dawek przekazywanych ubogim krajom w ramach inicjatywy COVAX, to właśnie wektorowa szczepionka AZ. Preparat produkowany jest w partnerstwie z firmą w 20 zakładach na całym świecie, w tym w największej fabryce szczepionek Serum Institute of India.

Na wszystkich producentów szczepionek wywierana jest jednak coraz większa presja w kierunku uwolnienia patentów, by mogły być produkowane łatwiej na potrzeby krajów ubogich i rozwijających się. AstraZeneca jest też stroną w sporze sądowym z Unią Europejską.

Wspólnota nie przedłużyła też zamówienia na kolejne dawki po czerwcu 2021 roku. Kolejnym problemem firmy są dyskusje o bardzo rzadkich przypadkach zakrzepów krwi u pacjentów, którzy przyjęli szczepionkę.

We wtorek grupa aktywistów Global Justice Now protestowała przed siedzibą firmy w Cambridge. Zarzucali jej nieprzystąpienie do programu wymiany wiedzy o COVID-19 prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Program ten ma wspierać naukowców w poszukiwaniu nowych rozwiązań kryzysu covidowego.

Ludowa szczepionka

- Ta szczepionka została opracowana na publicznym uniwersytecie, przez naukowców pracujących za publiczne pieniądze, na bazie badań prowadzonych z publicznych środków przez 20 lat i testowana na członkach społeczeństwa. To powinna być ludowa szczepionka - nawoływała cytowana przez The Guardian Heidi Chow, zajmująca się kampaniami medycznymi w organizacji.

- Stworzyliśmy 20 linii produkcyjnych na całym świecie i dzielimy się własnością intelektualną i know-how z wieloma partnerami, by osiągnąć ten cel - podkreślił rzecznik AstraZeneki.

Przez 10 lat pracy dla AstryZeneki Pascal Soriot gruntownie zrewidował portfolio leków i potroił cenę akcji koncernu. Obecnie jest on wart sto mld funtów.

