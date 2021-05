Pomylono jej szczepionki. Pierwsza dawka AstraZeneki, druga Pfizera

Pani Beacie pomylono szczepionki, choć możliwe, że w przyszłości mieszanie preparatów różnych producentów będzie dopuszczone. - Na szczepieniu drugą dawką pielęgniarka trzymająca moje dokumenty powiedziała do szczepiącej: "Słuchaj, przecież tu jest AstraZeneka". Ta odpowiedziała: "Ja już dałam Pfizera" - relacjonuje Interii.

Pani Beata jest nauczycielką. W lutym została zaszczepiona AstraZeneką. Termin przyjęcia drugiej dawki wyznaczono na 5 maja.



- Najpierw lekarz mnie zakwalifikował, wpisał numer serii szczepionki w ten kartonik, który każdy otrzymuje przy pierwszym szczepieniu. Później weszłam do gabinetu, gdzie wykonywano szczepienia. Jedna pielęgniarka posadziła mnie na krzesło, druga wzięła dokumenty. Zanim ta druga zerknęła, co jest w papierach, pierwsza mnie już zaszczepiła - relacjonuje pani Beata. - Nie mogę uwierzyć w to, że coś takiego się stało - dodaje.





Według jej relacji w gabinecie nastąpiła konsternacja. - Pani trzymająca dokumenty powiedziała "słuchaj, przecież tu jest AstraZeneka", na co ta szczepiąca odpowiedziała "ja już dałam Pfizera" - mówi nam pani Beata.

Raport ze zdarzenia

- Chwilę odczekałam, jak organizm zareaguje na inny preparat. Później poszłam do lekarza kwalifikującego. Kilka osób zebrało się w gabinecie i powstał raport ze zdarzenia, w którym zapisano, że doszło do omyłkowego zaszczepienia Pfizerem. Postanowiono również, że sprawdzą mi poziom przeciwciał, a badanie zostanie powtórzone za miesiąc - opowiada kobieta. - Skonsultowano się z wirusologiem i zapewniono mnie, że te szczepionki będą współgrać - dodała.

ZOBACZ: 50 euro za dwie dawki. Szczepienia dla turystów w San Marino

W Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce szczepienia pani Beata ma informację, że została zaszczepiona dwoma dawkami.

Nauczycielka przyznaje, że czuje się dobrze. Rozumie, że była to pomyłka, a nie celowe działanie. Ma jednak duże obawy. - Nie wiem co dalej, czy ja jestem rzeczywiście bezpieczna? Czy nie będę miała problemu z wyjazdem za granicę? Czy przyznany mi zostanie paszport szczepionkowy? - pyta pani Beata.

Dr Bartosz Fiałek: mieszanie preparatów może zostać dopuszczone

Z wątpliwościami naszej bohaterki Interia zwróciła się do eksperta, dra Bartosza Fiałka, popularyzatora wiedzy medycznej.

- Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że rozwiązanie z tzw. mieszaniem szczepionek przeciw COVID-19 różnych producentów, będzie niedługo dopuszczone. Badania nad takim schematem trwają - mówi dr Fiałek.

ZOBACZ: WHO dopuszcza do użytku szczepionkę chińskiej firmy Sinopharm przeciw Covid-19

Podkreśla jednocześnie, że należy posługiwać się aktualną wiedzą medyczną. - Oznacza to, że na ten moment, kiedy nie mamy jeszcze potwierdzenia dwóch zmiennych - bezpieczeństwa i skuteczności takiego mechanizmu - nie powinniśmy stosować podawania wakcyn różnego typu ani różnych producentów - tłumaczy.

- Miejmy jednak świadomość, że niedługo możemy osiągnąć stan, w którym takie rozwiązanie będzie nawet preferowane. Może okazać się, że ten booster, czyli dawka uzupełniająca, będzie realizowany z wykorzystaniem innego typu szczepionki - dodaje.

Lekarz uspokaja

- Jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku, należy uznać, że badania laboratoryjne oraz doświadczenie kliniczne z innych krajów nie wskazują na wystąpienie problemu w tym zakresie. Wydaje się również, że w przypadku podania preparatów przeciw COVID-19 dwóch innych producentów, nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 - będzie ona akceptowalna i wysoka. W związku z tym uzyskanie ewentualnego paszportu szczepiennego, również powinno być preferowane. Dwie dawki to dwie dawki - uspokaja lekarz.

ZOBACZ: UE zniesie patenty na szczepionki przeciw Covid-19? "Nie ma miejsca na nacjonalizm szczepionkowy"

W jego ocenie, jeśli mieszanie szczepionek przeciw COVID-19 zostanie dopuszczone, to będzie to rozwiązanie przyjęte w kontekście ograniczonej dostępności do różnych preparatów. - Czasami dostawa od konkretnego producenta nie dociera na czas. I wówczas - po zakończeniu badań klinicznych z pozytywnymi wynikami - zaszczepienie innym byłoby mądre - podsumowuje.

WIDEO - Sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu. Pierwsze oceny ugrupowań po głosowaniu ws. FO Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Interia