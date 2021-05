Strzelanina w szkole w Kazaniu. Są ofiary

Do strzelaniny doszło w gimnazjum w Kazaniu, głównym mieście republiki Tatarstanu, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej - podały we wtorek media w Rosji. Mowa jest o mężczyźnie bądź nastolatku, który otworzył ogień. Świadkowie mówią, że słyszeli wybuch.

Według wstępnych, nieoficjalnych informacji, policja zatrzymała jednego z napastników. Ma to być nastolatek. W budynku może być jeszcze jedna uzbrojona osoba.

BREAKING: Two teenagers opened fire at a school in Kazan #Russia killing a teacher and atleast six students pic.twitter.com/JUB6pZlnhl