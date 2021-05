Według policji, mężczyzna wtargnął do kampera, w którym odbywało się przyjęcie krótko po północy w nocy z soboty na niedzielę i otworzył ogień do gości przyjęcia. Następnie oddał strzał do siebie. W stanie ciężkim przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł.

Napastnik oszczędził jedynie obecne w kamperze dzieci. ZOBACZ: Strzelanina na Times Square w Nowym Jorku. Ranna czterolatka Policjanci ustalili, że wśród ofiar śmiertelnych jest przyjaciółka sprawcy. Nie wiadomo dotychczas czy jej obecność miała jakiś związek z masakrą. Personaliów napastnika ani ofiar nie ujawniono. Kolejne takie przestępstwo Była to najkrwawsze tego rodzaju przestępstwo w stanie Colorado od 22 marca kiedy napastnik zastrzelił w jednym z supermarketów w mieście Boulder 10 osób. Media zauważają, że masakra jest kolejnym tego rodzaju przestępstwem w USA, po okresie pewnego uspokojenia w szczytowym okresie pandemii koronawirusa. Colorado Springs, które liczy 465 tys. mieszkańców, jest drugim największym miastem w stanie Colorado, po stolicy tego stanu Denver.

ac/PAP