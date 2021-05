Marcin Bosacki w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od 19:25

W środę na trzydniowe posiedzenie zbiera się Senat, który zajmą się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz nowelą ustawy covidowej, zgodnie z którą o 187 mln zł zostanie zwiększona rezerwa subwencji oświatowej i możliwe będzie organizowanie punktów szczepień w aptekach.

Senatorowie PiS chcą, by na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu izba zajęła się uchwaloną w miniony wtorek ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy opisuje Krajowy Planu Odbudowy, który rząd skierował już do KE.

ZOBACZ: Co dalej z Funduszem Odbudowy? Konieczny: jestem zaskoczony formą i przebiegiem rozmów z PiS

We wtorek Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zaapelowali do Senatu o jak najszybsze procedowanie tej ustawy, a także o niewprowadzanie do niej poprawek. Według nich poprawki byłyby niezgodne z prawem UE. Pęk zapowiedział, że na początku posiedzenia złoży wniosek, by Senat poszerzył porządek obrad o ustawę ratyfikacyjną.

Czwarta próba powołania następcy Adama Bodnara

Senat zajmie się wyborem Bartłomieja Wróblewskiego na RPO. W kwietniu Sejm wybrał na RPO kandydata PiS, posła Bartłomieja Wróblewskiego. Aby mógł on objąć to stanowisko musi teraz jeszcze uzyskać poparcie Senatu.

Wróblewski po wybraniu go przez Sejm na RPO zapraszał do rozmowy senatorów różnych opcji politycznych. W poniedziałek spotkał się z szefem senackiego klubu KO Marcinem Bosackim, który po spotkaniu poinformował, że zaapelował do Wróblewskiego by zrezygnował z ubiegania się o urząd RPO i ustąpił komuś bardziej bezstronnemu.

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu ub. roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament wcześniej już trzykrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.