Do zatrzymania 39-letniej kobiety doszło wiosną, krótko po wybuchu pandemii koronawirusa.



Mieszkanka Torunia, pomimo odbywania domowej kwarantanny, wyszła dwa razy z mieszkania na zakupy. Niedługo po tym okazało się, że sama miała dodatni wynik na koronawirusa.



Jak ustaliła prokuratura, Karolina L. w czasie swoich spacerów miała styczność z 31 osobami, które trafiły później na przymusową kwarantannę. Oskarżona miała być poinformowana przez pracowników sanepidu, że ci mogą pomóc z zakupami. Mimo to L. zdecydowała się złamać kwarantannę.

Śledczy żądali 1,5 roku więzienia

Kobieta tłumaczyła, że wyszła z domu, bo od dawna leczy się na depresję i chciała wykupić receptę. Nie miał jej kto wyręczyć, bo mieszka tylko ze starszym, schorowanym mężem. Okazało się jednak, że kupowała inne środki oraz kubek w sklepie z pamiątkami.

W związku z tym Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód oskarżyła 39-latkę o tzw. sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego (art. 165 par. 1 kodeksu karnego).

Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, Hanna Konrad odrzuciła żądanie prokuratury w Toruniu, która domagała się 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Sąd nakazał Karolinie L. wypłacić odszkodowania w wysokości po 150 zł poszkodowanym, których naraziła. Z drugiej strony biorąc pod uwagę wiedzę, że Karolina L. chodziła w chuście lub maseczce, sąd uznał, że prawdopodobieństwo zarażenia innych osób było bardzo małe. Decyzje sądu potwierdził wirusolog w toku postępowania, oraz to, że żadna z osób, z którą miała kontakt kobietą nie zaraziła się.

Pięć miesięcy w areszcie

Wcześniej kobieta za sprawą prokuratury spędziła w areszcie 5 miesięcy. Choć jej obrońca, adwokat Mariusz Lewandowski wielokrotnie zaskarżał decyzje o jego orzeczeniu i przedłużeniu, sąd zgodził się tylko na możliwość zamiany aresztu na wpłatę 4 tys. zł poręczenia majątkowego. Nikt z rodziny pieniędzy nie wpłacił.

Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media poseł Arkadiusz Myrcha "wystąpił do Prokuratora Generalnego z interwencją i prośbą o wyjaśnienia zasadności stosowania przez prokuraturę najsurowszego środka zapobiegawczego". Zdaniem obrońcy kobiety, cała sytuacja z aresztem, była pozbawiona sensu.

- Sąd uchylił areszt pani Karolinie bez poręczenia. Zdecydował, że wystarczy, by dwa razy w tygodniu meldowała się w ramach dozoru na komisariacie policji. To niezbyt dolegliwe warunki. Co zaskakujące, dziś przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód, pierwszy raz od pięciu miesięcy, nie wnosił już o stosowanie tymczasowego aresztowania - mówił we wrześniu 2020 roku adwokat Mariusz Lewandowski.





wys/ml//Polsat News