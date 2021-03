Weszli do toruńskiego szpitala bez maseczek na "kontrolę suwerena". Mimo upomnień personelu, nie chcieli stosować się do sanitarnych zasad i próbowali dostać się na oddział covidowy. Najście nagrywali telefonem i komentowali, że sytuacja w służbie zdrowia nie jest tak dramatyczna, jak opisują media. Dyrekcja placówki skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.