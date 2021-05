"Osoby powyżej 18. roku życia mogą od wczoraj rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Wszyscy pełnoletni mogą wybrać swój termin i miejsce szczepienia" - informuje w poniedziałek Centrum Informacyjne Rządu.

Od poniedziałku osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Wystarczy, że przyjadą do punktu szczepień powszechnych. Po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia będą mogły od razu otrzymać zastrzyk.

Stanowisko ws. ozdrowieńców

Na konferencji prasowej w poniedziałek najprawdopodobniej zostanie zaprezentowane stanowisko Rady Medycznej przy premierze ws. szczepień ozdrowieńców. Michał Dworczyk poinformował o tym za pośrednictwem Twittera odpowiadając na pytanie jednej z internautek, która apelowała o możliwość zaszczepienia w przypadku małej ilości przeciwciał.

Jako ozdrowieniec - rozumiem Panią doskonale. Mamy już stanowisko Rady Medycznej przy PRM wiec proszę o cierpliwość - dziś do 12.00 :) — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) May 10, 2021

"Mamy już stanowisko Rady Medycznej przy PRM wiec proszę o cierpliwość - dziś do 12.00" - napisał szef KPRM.

Według nieoficjalnych informacji Polsat News na konferencji ma zostać ogłoszona decyzja ws. skrócenia czasu między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki AstraZeneki. Do tej pory czas oczekiwania na drugą dawkę wynosił do 12 tygodni. Krócej na pierwszą dawkę mają czekać ozdrowieńcy. Obecnie to minimum 3 miesiące.

bas/Polsatnews.pl/PAP