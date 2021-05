Parapet pod napięciem. Zrujnowane życie i brak winnych

Wystarczył ułamek sekundy, by życie pani Moniki, jej męża i syna całkowicie się zmieniło. Pan Daniel montował silnik do rolety zewnętrznej w oknie klienta. Gdy dotknął parapetu, został dotkliwie porażony prądem. Cudem przeżył, ale dziś prawie nie ma z nim kontaktu. Jego rehabilitacja kosztuje ok. 20 tys. zł miesięcznie, tymczasem śledztwo w sprawie wypadku stoi w miejscu. Materiał "Interwencji".