Starszy inspektor Anna Sprengel i starszy strażnik Małgorzata Nastaj zostały bohaterkami. Kobiety w ciągu godziny uratowały dwa ludzkie życia.

Zbiegowisko na chodniku

Zbliżała się godz. 14:00 we wtorek 4 maja. Funkcjonariuszki gdańskiej Straży Miejskiej jechały ul. Wajdeloty kiedy zauważyły na placu Kuźniczki zbiegowisko i leżącą na chodniku kobietę. - Od świadków dowiedziały się, że kobieta zasłabła i upadła na chodnik, a pogotowie jest już w drodze - relacjonuje Marta Drzewiecka z gdańskiej straży miejskiej.

Po chwili stan poszkodowanej nagle się pogorszył. Kiedy przestała oddychać strażniczki rozpoczęły resuscytację i reanimowały nieprzytomną kobietę do przyjazdu karetki pogotowia.

Samobójca na torach

Po oddaniu nieprzytomnej kobiety w ręce ratowników i zabezpieczeniu terenu, funkcjonariuszki dostały informację o mężczyźnie, który stoi na torach i dziwnie się zachowuje. Gdy strażniczki dotarły na miejsce zauważyły mężczyznę, który stał na końcu peronu.

Akcja rozgrywała się bardzo dynamicznie. - Na widok nadjeżdżającego pociągu mężczyzna zaczął biec w jego stronę. Krzyczał, by go zostawić, bo chce i musi tu zostać - informuje strażniczka Marta Drzewiecka. Jedna z funkcjonariuszek zdążyła zepchnąć mężczyznę z torów tuż przed pociągiem. Mundurowe zaprowadziły niedoszłego samobójcę do radiowozu i wezwały karetkę.

Przegrał pieniądze

Jak się okazało mężczyzna chciał się zabić, ponieważ przegrał dużą sumę pieniędzy. Niebawem na miejscu zjawiła się jego żona. Mąż napisał jej, że zamierza popełnić samobójstwo. Kobieta była bardzo roztrzęsiona. Strażniczki uspokoiły ją i wyjaśniły całą sytuację. Niedoszły samobójca został zabrany do szpitala.

W poniedziałek strażniczki spotkały się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. "Jestem niezwykle dumna, że tego wyczynu dokonały dwie kobiety, funkcjonariuszki naszej miejskiej formacji. Jak podziękować za uratowanie życia? Brakuje słów, aby wyrazić wdzięczność za zdecydowaną postawę, odwagę i fachowość. Nie tylko tym ludziom ofiarowały nowe życie. Przed stratą i łzami uchroniły także ich rodziny i przyjaciół, a nam wszystkim dały nadzieję, że w potrzebie nie jesteśmy sami, dały też odwagę do działania" - napisała Dulkiewicz na Facebooku.

"Pani Anno i pani Małgorzato, należą się Wam podziękowania od gdańszczanek i gdańszczan. 4 maja 2021 roku, gdy z takim oddaniem pełniły panie służbę, zapisałyście się złotymi zgłoskami w 30-letniej historii Straży Miejskiej w Gdańsku . Życzę pomyślności, nieustających satysfakcji z pracy i szczęścia w życiu rodzinnym. A nam wszystkim - funkcjonariuszy służb mundurowych niczym dobre anioły stróże" - dodała prezydent miasta.

