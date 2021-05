Warszawa: Chrześcijanie muzułmanom. Muzułmanie chrześcijanom

Czeczeńscy muzułmanie dziękowali w niedzielę chrześcijanom za pomoc. Na Placu Teatralnym w Warszawie można było zobaczyć m.in. kaukaskie tańce ludowe.

- Są tutaj mamy czeczeńskie, wielodzietne, w większości samotne. Kilka dni dzieli ich od zakończenia świętego miesiąca ramadan. One muszą mieć zastawione stoły pod koniec ramadanu, bo to jest ich kultura, istota tej religii - mówi Marina Hulia działaczka prospołeczna z osrganizacji "Dzieci z Dworca Brześć".

ZOBACZ: "Uchodźcy są zmuszeni do opuszczenia swoich krajów i to my jesteśmy za to odpowiedzialni"

Niedzielną zbiórkę na rzecz kobiet z Kaukazu zorganizował ksiądz Grzegorz Michalczyk z parafii św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła. - Nie ma nic lepszego i bardziej bożego niż pomóc komuś, kto uciekając przed cierpieniem, prześladowaniem, przemocą może znaleźć miejsce na obcej ziemi, która staje się bezpieczną przystanią - powiedział kapłan.

WIDEO - Danie główne, to troska o drugiego człowieka - mówią Czeczenki

Czeczenki podzielą się pomocą

Zbierano m.in. żywność. Owoce, warzywa, nabiał, olej. Każdy przyniósł tyle, ile mógł.

- My sobie zdajemy sprawę z tego rodzaju położenia powiedział Polsat News Andrzej Kaczanowski mieszkaniec Warszawy, który dołożył się do zbiórki. Państwo Kaczanowscy byli dziećmi, kiedy 80 lat temu uciekali z ogarniętej wojną Warszawy. Ale tu darczyńcami byli też ci, którzy o wojnie tylko czytali.

To, co czeczeńskie kobiety otrzymały w niedzielę od warszawiaków znajdzie się - na ich stołach - i na stołach innych potrzebujących.

ZOBACZ: Uchodźcy z Czeczenii skarżyli Polskę. Rząd musi im zapłacić

- To, co dostaliśmy dziś, to pójdzie dalej na przygotowanie jedzenia do domu starości, dla bezdomnych. Po prostu, to co otrzymaliśmy dziś, to przekażemy dalej - powiedziały Rosa i Madina. Czeczenki od kilku lat pomagają bezdomnym. Ale też seniorom w domu starości w warszawskiej dzielnicy Wawer.

- To jest takie niesamowite, że to dobro się mnoży, kiedy nim się dzieli - mówi Marina Hulia.

Wśród dań, które przekażą potrzebującym są chałwa, manty, pilaw. Ale danie główne, jak mówią, to troska o drugiego człowieka.

WIDEO - "Wracamy do korzeni". Burmistrz zasadził palmę na rondzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wioleta Wramba/hlk