Niedziela jest ostatnim dniem w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19, gdy do rejestrujących dołączają kolejne roczniki. Są to osoby w wieku od 18 do 21 lat, które w I kwartale tego roku nie zadeklarowały woli zaszczepienia się. Jeśli to zrobiły, możliwość taką otrzymały od 4 maja.