Szefowa KE: polityczne porozumienie ws. paszportów szczepień możliwe do końca maja

Porozumienie polityczne dotyczące certyfikatów, potwierdzających zaszczepienie lub negatywny wynik testów bądź obecność przeciwciał, jest oczekiwane do końca maja - podała von der Leyen.

Prace techniczne i prawne po stronie Komisji powinny się zakończyć w czerwcu - dodała.

"Musimy się na to przygotować"

Jak poinformowała, że do tej pory do krajów członkowskich trafiło 200 mln dawek szczepionek, a 160 mln osób zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką. Stanowi to około 25 proc. populacji UE.

- Wcześniej czy później dzieci i nastolatkowie będą szczepione. Musimy się na to przygotować - zaznaczyła, przypominając, że Komisja zakończyła negocjacje i zatwierdziła umowę z firmami BioNTech-Pfizer na 1,8 mld dawek ich preparatu na Covid-19.

- Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji do lata - zapewniła przewodnicząca KE.

