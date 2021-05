KE zaakceptowała nowy kontrakt na szczepionki z jednym z producentów

"Z radością ogłaszamy, że Komisja Europejska właśnie zatwierdziła kontrakt na gwarantowane 900 milionów dawek (+900 milionów w opcji) z BioNTech-Pfizer na lata 2021-2023" - napisała von der Leyen.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.