"Na szczęście ci niewinni przypadkowi przechodnie są w stabilnym stanie" - napisał na Twitterze, burmistrz Bill de Blasio. "Sprawcy tej bezsensownej przemoc są poszukiwani i staną przed sądem. Napływ nielegalnej broń do naszego miasta musi się zatrzymać" - dodał.

Here’s the latest from Times Square:



Thankfully these innocent bystanders are in stable condition.



The perpetrators of this senseless violence are being tracked down and the NYPD will bring them to justice.



The flood of illegal guns into our city must stop. https://t.co/SjU2eQR09l