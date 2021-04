Strzelanina w sklepie na Long Island. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne

Podczas konferencji prasowej komisarz policji hrabstwa Nassau Patrick Ryder powiedział, że sprawcą strzelaniny jest 30-letni Gabriel Dewitt Wilson, który po raz ostatni był widziany na drodze stanowej Hempstead Turnpike do Nowego Jorku.

W pościgu za domniemanym mordercą bierze udział 650 policjantów i funkcjonariuszy innych służb bezpieczeństwa.

- Uważa się, że Wilson uciekł po strzelaninie i prawdopodobnie wskoczył do pobliskiego autobusu. Szczegóły dotyczące motywu zbrodni nie zostały ujawnione - podała stacja NBC New York.

Pojawiły się informację, że mężczyzna jest lub był pracownikiem Stop & Shop. W sklepie w czasie strzelaniny było prawdopodobnie kilkaset osób.

One man was killed and two other people were wounded in a shooting at a crowded grocery store in a Long Island suburb of New York City, and police are hunting for the suspect https://t.co/1SelAFjEmh pic.twitter.com/hIiDUWQGnK