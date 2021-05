Impreza w remizie. Spotkanie ponad 100 osób zakończyła policja

Do spotkania ponad 100 osób miało dojść 1 maja w remizie OSP w Smólsku Dużym (woj. lubelskie). Zawiadomienie w sprawie imprezy dotarło do policji. Na miejscu zjawili się funkcjonariusze. Informacje przekazane w zgłoszeniu okazały się prawdziwe - informuje bilgorajska.pl.

Mundurowi zakończyli spotkanie. - Wszyscy zostali wylegitymowani, teraz muszą liczyć się z konsekwencjami nieprzestrzegania obostrzeń - zaznaczyła w rozmowie z miejscowym serwisem mł. asp. Joanna Klimek, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Sprawę imprezy w remizie OSP w Smólsku Dużym zgłoszono też do sanepidu.

Zmiany ws. limitu na weselach i komuniach

W opublikowanym w czwartek rozporządzeniu znalazły się zapisy dotyczące organizacji imprez i spotkań, takich jak komunie i wesela.

Zgodnie z nowymi przepisami od 8 maja możliwe będzie organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje tę imprezę. Do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących.

Nie wlicza się osób zaszczepionych

Od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. możliwa będzie organizacja spotkań w domu do 25 osób. Ponadto możliwa będzie również organizacja imprez do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu. Należy pamiętać, że w takim lokalu klienci powinni mieć zakryte usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki. Maseczki powinni nosić również pracownicy obsługi.

Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (dwoma dawkami preparatów Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson).

