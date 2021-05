Prezydent: Północna Obwodnica Krakowa oczekiwaną inwestycją

W sobotę prezydent Andrzej Duda wraz z szefem resortu infrastruktury wizytowali realizowany odcinek POK. Budowa trasy przebiegającej na terenie Krakowa i gmin Zielonki oraz Wielka Wieś trwa od zeszłego roku. Zgodnie z planami kierowcy będą mogli skorzystać z całej obwodnicy liczącej blisko 15 km w 2023 r. Koszt całej inwestycji to 1,43 mld zł.

Oczekiwana przez dziesięciolecia

- Trasa jest przewidziana do realizacji do lipca 2023 roku, ale co bardzo mnie cieszy, jak widać roboty są zaawansowane w tej chwili i wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować założenia planistyczne, z czego bardzo się cieszę - powiedział Duda.

Jak wskazał, inwestycja ta była "przez bardzo, bardzo, bardzo wiele nie lat, ale dziesięcioleci oczekiwana przez krakowian, jako rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych miasta Krakowa, jako rozwiązanie całego szeregu problemów komunikacyjnych regionu, ludzi, którzy mieszkają na północ od Krakowa w podkrakowskich miejscowościach". ZOBACZ: 820 kilometrów obwodnic w 10 lat. Jest decyzja rządu - Ona rzeczywiście zmieni architekturę ruchu samochodowego i transportu, zwłaszcza transportu ciężkiego, łącząc autostradę A4 od tej strony północnej, od Katowic w kierunku Tarnowa, i de facto domknięcia w ogóle obwodnicy Krakowa, więc rzeczywiście jest to wielka i niezwykle oczekiwana inwestycja - wskazał prezydent. "Nie ma Polski A i Polski B" - To budowa jakże potrzebna wszystkim Polakom, bo każdy kto przejeżdżał tranzytem przez Kraków i musiał tracić czas na zakorkowanych i niebezpiecznych drogach, wie jakie trudności komunikacyjne tam czyhały (…). To jakże ważna inwestycja dla mieszkańców Krakowa i całego regionu, bo dzięki niej będzie można wreszcie ucywilizować komunikację w regionie, a przez tę inwestycję połączyć w jednolity ruszt drogowy system komunikacyjny naszego kraju - powiedział Andrzej Adamczyk. Jak podkreślił, budowa północnego obejścia Krakowa była przez wiele lat oczekiwana przez mieszkańców. - To jest widomy przykład realizacji potrzeb w skali całego kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w każdym regionie naszego kraju, bo nie ma Polski A i Polski B, na jaką Polskę dzielili nasi poprzednicy - powiedział Adamczyk. ZOBACZ: Ślady po osadzie sprzed 5 tys. lat na budowie obwodnicy Szef resortu infrastruktury wyraził zadowolenie, że prace związane z budową POK postępują zgodnie z harmonogramem, a wykonawcy oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która przygotowała i nadzoruje tę inwestycję, utrzymują wysokie tempo prac. Zaznaczył, że w Polsce nie zostały wstrzymane prace na budowach w związku z pandemią Covid-19, dzięki czemu udało się uchronić około 1,5 mln miejsc pracy w całym sektorze budowlanym i wielu branżach współpracujących. Cała Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie mieć prawie 15 km. W ramach zadania zmodernizowany ma być istniejący fragment trasy od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica o długości 2,5 km oraz zbudowana nowa droga ekspresowa o długości 12,3 km do węzła Kraków Mistrzejowice, gdzie połączy się z planowaną drogą ekspresową S7. Obwodnica ma mieć dwie jezdnie, a na każdej z nich po trzy pasy ruchu.

