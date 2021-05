AI przyznaje, że władze rosyjskie wykorzystały tę decyzję do dalszego łamania praw Nawalnego, którego aresztowano w styczniu i osadzono w więzieniu na 2,5 roku za naruszenie zwolnienia warunkowego. Zarzuty wobec siebie Nawalny uważa za sfabrykowane.

"Amnesty International podjęła złą decyzję (...) i przeprasza za negatywny jej wpływ na samego Nawalnego i na aktywistów w Rosji i na świecie, którzy walczą o jego wolność" - napisano w oświadczeniu.

We are re-designating Alexei Navalny as Prisoner of Conscience. He has been imprisoned for demanding a government that is free from corruption, the right to equal participation in public life for himself & his supporters. These are acts of conscience.#FreeNavalny now. pic.twitter.com/vOR3MpmIaf