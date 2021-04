Opozycjonista Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę, którą prowadził od 31 marca w kolonii karnej. Stało się to kilkanaście godzin po tym, jak apel o przerwanie protestu wystosowali do Nawalnego lekarze.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował w piątek, że kończy protest głodowy, który prowadził w kolonii karnej od 31 marca.

Opozycjonista napisał, że "rozpoczyna wyjście z głodówki, uwzględniając postęp i wszystkie okoliczności". - Zajmie to również 24 dni i mówią, że jest nawet trudniejsze, tak więc - życzcie powodzenia - przekazał Nawalny. Komunikat w jego imieniu został opublikowany na jego koncie na Instagramie.

Nawalny dziękuje za wsparcie

Podziękował wszystkim za wsparcie i wyraził przekonanie, że właśnie dzięki niemu został zbadany przez lekarzy spoza kolonii karnej, zrobiono mu badania i analizy medyczne i zaznajomiono go z wynikami badań.

Leonid Wołkow, współpracownik Aleksieja Nawalnego, poinformował w czwartek, że opozycjonista został 20 kwietnia zbadany we Włodzimierzu w zwykłym szpitalu. Lekarze Nawalnego uważają, że powinien on pilnie kończyć głodówkę, którą prowadzi od 31 marca.

Wołkow powiedział, że w "cywilnym" (tj. nie więziennym) szpitalu Nawalnego poddano różnorakim badaniom i że 22 kwietnia adwokatom opozycjonisty "nagle przekazano wszystkie materiały z badań i analiz" lekarskich.

Nie będzie kogo leczyć

Medycy Nawalnego ostrzegli, że dalsza głodówka może być bardzo szkodliwa dla zdrowia i może doprowadzić nawet do jego śmierci. Wskazali na objawy niewydolności nerek, wysokie nadciśnienie i poważne objawy neurologiczne. "Jeśli głodówka będzie trwać dalej, nawet minimalny czas, to niestety, wkrótce po prostu nie będziemy mieli kogo leczyć" - oświadczyli. Zaapelowali, by Nawalny szybko kończył głodówkę, "aby zachować życie i zdrowie".

