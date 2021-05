Zgubił kopertę z prezentem od ojca. Jest finał historii poszukiwanego Mateusza

Pieniądze w kopercie z podpisem "Mateusz z okazji Świąt Wielkanocnych 2021 300 zł - 28.03.2021 TATA", które przypadkowy znalazca 19 kwietnia przyniósł do komisariatu policji w Słupsku, wróciły do adresata. To 13-latek, który zgubił świąteczny prezent od taty - poinformowała w środę pomorska policja.