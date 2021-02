53 lata temu zgubił portfel na Antarktydzie. Teraz 91-letni mężczyzna go odzyskał

Portfel znaleziono za szafką podczas rozbiórki budynku w amerykańskiej stacji naukowo-badawczej McMurdo.

Grisham przez 13 miesięcy - od października 1967 roku - służył jako meteorolog w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych na Antarktydzie. Powiedział, że nie pamięta, by zgubił wtedy portfel, ale znaleziony przedmiot zdecydowanie należał do niego. W środku były między innymi jego dokumenty, przepis na likier kawowy i kieszonkowa instrukcja, jak postępować w przypadku ataku bronią atomową, biologiczną lub chemiczną.

Dotarł do niego pocztą

Brązowy skórzany portfel dotarł do niego pocztą. "Byłem zachwycony" - powiedział Grisham. - Długa lista ludzi była zaangażowana w odnalezienie mnie - dodał.

