Listonoszka zgubiła 10 tys. złotych. Pieniądze znalazła 66-latka

Listonoszka w Kaletach (Śląskie) zgubiła 10 tys. złotych. Na szczęście kobieta, która znalazła pieniądze, odniosła je na policję. Funkcjonariusze podkreślają, że postawa znalazczyni to wzór dla wszystkich.

Jak poinformował we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, 66-letnia kobieta zgłosiła się na komisariat informując, że znalazła na ulicy owinięty banderolą plik pieniędzy.

ZOBACZ: Gospodarz zmieniał butlę z gazem, wybuchł pożar. Domowników uratował listonosz

Mieszkanka Kalet nie widziała nikogo w pobliżu i nie wiedziała, do kogo mogą należeć pieniądze, więc odniosła je do pobliskiego komisariatu. Po przeliczeniu gotówki okazało się, że było to 10 tys. złotych.

Gotówkę zgubiła listonoszka

Komendant komisariatu, widząc banderolę, od razu zorientował się, do kogo mogą należeć pieniądze. Jego przypuszczenia okazały się słuszne - gotówkę zgubiła listonoszka.

ZOBACZ: "Mała bohaterka". 11-latka z Koszalina znalazła i oddała 5 tys. zł

Policja podkreśla, że postawa 66-latki to wzór dla wszystkich, którzy znaleźliby się w podobnej sytuacji. Mundurowi przypominają, że znalezienie pieniędzy, czy przedmiotu, i zatrzymanie jest czynem niezgodnym z prawem, kwalifikowanym jako przywłaszczenie.

WIDEO - Dzień przed kremacją dowiedziała się, że jej brat... żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP, polastnews.pl