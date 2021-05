Powołano Radę ds. Społecznych. Propozycja tzw. emerytury stażowej

Prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim mówił, że przed nami wiele oczekiwań społecznych "i wyzwań, które stawia przed nami współczesny świat, a także i nasza ambicja w tym współczesnym świecie jako państwa, jako narodu".

ZOBACZ: 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Duda: Górny Śląsk miał fundamentalne znaczenie

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska rozwija się bardzo dynamicznie; zauważył również, że zmienia się w naszym kraju mentalność społeczna "pod względem właśnie tej chociażby wrażliwości społecznej".

Prezydent podkreślił, że Polska rozwija się bardzo dynamicznie; zauważył również, że zmienia się w naszym kraju mentalność społeczna "pod względem właśnie tej chociażby wrażliwości społecznej". - Zwróćmy uwagę chociażby na coraz więcej ludzi nie tylko zainteresowanych, ale przede wszystkim działających w ramach wolontariatu - zaznaczył.

Zdaniem prezydenta "pandemia koronawirusa pokazała to w wielu przypadkach w sposób niezwykle piękny". - Ludzie zgłaszali się całkowicie dobrowolnie i bezinteresownie do pomocy drugiemu człowiekowi, czy to poprzez dostarczanie produktów żywnościowych, czy dbanie o to, by seniorzy byli zaopatrzeni w leki - powiedział.

"Jak najlepiej, jak najrozsądniej"

Prezydent wyraził zadowolenie z tego, że nominację do Rady ds. Społecznych zgodziła się przyjąć prezes ZUS Gertruda Uścińska. - Tu, w ramach tej właśnie Rady ds. Społecznych, przed nami nie tylko dyskusja, ale jakaś propozycja tzw. emerytury stażowej. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z panią prezes. I to na pewno jest temat, który muszę podjąć, nie mam żadnych wątpliwości - oświadczył.

ZOBACZ: Duda w "L’Opinion": jesteśmy dumni z polskich osiągnięć demokracji

- Chciałbym, byśmy to zrealizowali jak najlepiej, jak najrozsądniej, to znaczy tak, by z jednej strony próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny - powiedział prezydent.

- Nie będę ukrywał, że my już tu od jakiegoś czasu na tym pracujemy z panią prezes, ale wypracowanie tego rozwiązania będzie, mam nadzieję, dziełem tej właśnie kadencji - powiedział.

Podziękowania dla NRR

Prezydent dziękował podczas uroczystości sekcji ds. społecznych i rodziny Narodowej Rady Rozwoju za pracę w poprzedniej kadencji. Podkreślił, że praca ta przyniosła "bardzo wymierne efekty społeczne przede wszystkim i państwowe".

- Chcę bardzo mocno podkreślić, że była to jedna z tych sekcji w Narodowej Radzie Rozwoju, których działalność rzeczywiście zmaterializowała się na poziomie państwowym, chociażby w formie ustawy o Centrach Usług Społecznych, która dziś jest, działa - powiedział.

Podkreślił, że ponad 50 takich centrów "już jest i tworzy się w tej chwili w całej Polsce, więc jest to coś, co rzeczywiście zadziałało".

Zmiana formuły

Prezydent podkreślił, że w tej kadencji postanowił zmienić formułę działania NRR i położyć większy nacisk na pracę poszczególnych grup w ramach NRR niż na pracę Rady jako całości. Prezydent przypomniał w tym kontekście, że powołał już Radę ds. Rolnictwa oraz Radę ds. Ochrony Zdrowia w ramach NRR.

Obecna na uroczystości minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła z kolei: "Działań, które już zostały zrobione jest bardzo wiele, ale na kolejną kadencję są kolejne wyzwania w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, a więc wsparcia określonych grup, funkcjonowania pomocy społecznej".

- Przygotowujemy się do dużej reformy w tym zakresie, a więc sugestie, które w ramach Rady będą wypracowane, będą dla nas bardzo ważne - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Zaznaczyła, że "dzięki wsparciu także prezydenta, działania w zakresie polityki prorodzinnej są intensywnie realizowane i nie są zachwiane". Dodała, że kwestiami rodziny będzie zajmować się oddzielna rada w ramach NRR.

Skład Rady

Wyraziła przekonanie, że wspólne działanie prezydenckiej Rady ds. Społecznych z rządem zaowocuje wypracowanie "rozsądnych rozwiązań, które da się przełożyć na konkret". - Istotne jest to, że rozwiązania, które zostaną wypracowane, będą zaproponowane przez Radę, będą miały szanse na to, by je wdrożyć - zaznaczyła minister.

W skład Rady ds. Społecznych powołani zostali: jako przewodniczący Rady - doradca prezydenta dr hab. Marek Rymsza, wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, doradczynie prezydenta: Paulina Malinowska-Kowalczyk, Zofia Romaszewska i Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

Do Rady powołani zostali ponadto: pedagog z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Barbara Kromolicka; ekonomista, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego dr hab., prof. ucz. Piotr Szukalski; polityk społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Ewa Leś; ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab., prof. ucz. Marek Kośny; członkini Rada Polityki Pieniężnej NBP dr hab. Grażyna Ancyparowicz; prezes ZUS, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Gertruda Uścińska; socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab., prof. ucz. Arkadiusz Karwacki; socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab., prof. ucz. Dobroniega Głębocka; pedagog z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. prof. ucz. Izabela Krasiejko; prawnik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Katarzyna Roszewska oraz dr hab. prof. ucz. Bartosz Molik z AWF Warszawa

WIDEO - Czy KPO to jedyny układ między Lewicą a PiS? Zandberg komentuje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP