100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Duda: Górny Śląsk miał fundamentalne znaczenie

Te obchody stanowią ważny element stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - oświadczył prezydent Duda przy Pomniku Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, po uroczystym podniesieniu flagi.

Prezydent RP podkreślił, że "okres stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, to nie tylko 1918 rok i nie tylko tamten symboliczny 11. listopada, kiedy Polska wraca na mapę Europy i świata; ale to także problem tego państwa odradzającego się po 123 latach, a czasem 146 latach zaborów, które chce wrócić w ukształtowanych przez siebie granicach oddających rzeczywiste miejsce, gdzie mieszkają Polacy".

Zwycięskie powstanie

Prezydent zaznaczył, że nie było to proste, gdyż "burze dziejowe" podczas dziesięcioleci i stuleci poniewierki "rozsiały Polaków po tym terenie", ale w "różnych miejscach ziemię nazywają, i nazywali wówczas swoją ojcowizną".

Przypomniał, że trwało to długo i wszystko "trzeba było odzyskiwać w zbrojnym powstaniu Wielkopolskę, wielkim powstaniu zwycięskim w naszej historii". - Dlatego trzeba było odzyskiwać potem i Górny Śląsk, nie w jednym powstaniu, tylko w trzech zrywach powstańczych, po to, by ziemia, na której zamieszkiwali ludzie mówiący mową polską, gwarą śląską, stała się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej - mówił.

Prezydent Duda przypomniał, że do Polski wracało także Pomorze i wszystko to było Polsce potrzebne, aby mogła istnieć oraz trwać i rozwijać się pod względem społecznym i gospodarczym.

- I tego właśnie pod tym względem Górny Śląsk w szczególności miał absolutnie fundamentalne znaczenie, jako kraina i region przemysłowy, jako obszar zasobny w surowce, jako to miejsce, gdzie był zdecydowanie najdynamiczniejszy w tamtym okresie rozwój gospodarczy, i który rokował wielkimi nadziejami także i na przyszły rozwój ekonomiczny - podkreślił.

Ziemie śląska "wielkim skarbem"

Podkreślił, że Góra św. Anny ma szczególne znaczenie, ponieważ w to jej rejonie toczyły się najcięższe walki podczas zrywu. Zaznaczył, że ziemie, które udało się Polsce odzyskać po trzecim powstaniu śląskim były "wielkim skarbem, który w znacznym stopniu pozwolił na dynamiczny rozwój". - Pozwoliło stawać się Polsce nowoczesnym państwem nowoczesnej Europy, tą drugą Rzeczpospolitą, o której tak często mówimy z dumą - dodał.

- Ja, jako prezydent RP przybyłem tutaj przede wszystkim, żeby złożyć hołd moim rodakom, wszystkim tym, którzy o Polskę i za Polskę walczyli - oświadczył. Prezydent mówił też, że w mieszkańcach Śląska, mimo wielu wydarzeń, cały czas trwała polskość, silne były polskie tradycje.

- Taka była silna ta tradycja polskości i takie było pragnienie Polski, że ci ludzie gotowi byli iść oddać życie, walcząc jako ochotnicy z regularnymi oddziałami wojska, które przyszły tutaj by umocnić i bronić rozstrzygnięcia plebiscytowego, by walczyć przeciwko temu polskiemu żywiołowi, który tutaj dążył do odradzającej się Rzeczypospolitej - mówił Andrzej Duda.

Sukces Polski

Uroczystości na Górze Świętej Anny zorganizowali wspólnie m.in. wojewodowie opolski Sławomir Kłosowski i śląski Jarosław Wieczorek, za co prezydent im podziękował.

Wśród uczestników uroczystości są m.in. wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, parlamentarzyści oraz samorządowcy. Uroczystości obchodów setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego rozpoczęła rano msza święta w bazylice na Górze św. Anny. W związku z pandemią centralne obchody rocznicowe odbywają się w niewielkim gronie osób.

III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Największą i najbardziej krwawą bitwą powstania były walki w okolicy Góry św. Anny. Pod naciskiem żołnierzy niemieckich, m.in. z bawarskiego Freikorpsu, Górę św. Anny zajęli Niemcy. Jednak ostateczny wynik powstania historycy uznają za sukces Polski, bo przyłączono do niej przemysłową część Górnego Śląska z większością kopalni i zakładów przemysłowych.

