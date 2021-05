Leszczyna: Morawiecki rozegrał Lewicę jak dzieci

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. "Za" opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

ZOBACZ: Sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu: negatywna ocena ugrupowań, które nie poparły głosowania ws. FO

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu ponad połowa (54 proc.) respondentów źle ocenia decyzję Koalicji Obywatelskiej o wstrzymaniu się od głosu ws. Funduszu Odbudowy. 23,9 proc. określa strategię ugrupowania jako pozytywną.

"Pan poparł antyunijny, skorumpowany rząd"

- Niby proeuropejskie ugrupowanie Koalicja Obywatelska głosuje, a w zasadzie rzuca piach w szprychy ratyfikacji, na która czekają Francja, Niemcy, cała Europa. Po tym wszystkim mówicie jeszcze, że to Lewica nie jest europejska? To wy wyszliście z szeregu partii opozycyjnych, bo wszystkie inne głosowały za - stwierdził Andrzej Szejna.

- Pan poparł antyunijny, skorumpowany rząd, w dodatku antydemokratyczny. Za kilka tygodni usłyszy pan, że KE kazała PiS wykreślić te mieszkania. Wiem to dokładnie od urzędników europejskich i powiem panu więcej, niestety, premier Morawiecki wiedział o tym, że nie można finansować mieszkań z KPO już wtedy, jak się z wami układał - odpowiedziała mu Izabela Leszczyna.

ZOBACZ: Fundusz Odbudowy. Jackowski: nie poprę w Senacie ustawy ratyfikacyjnej

- Przestańcie opowiadać bajki. Kiedy wy marzyliście mgliście o jakimś rządzie, my mówiliśmy: trzeba ratyfikować Fundusz Odbudowy i staraliśmy się wynegocjować korzystne dla Polek i Polaków zapisy w KPO. (...) Złożyliście na koniec poprawki do poprawek lewicy do KPO - podkreślił poseł.

WIDEO: "Debata Dnia" o głosowaniu ws. FO

"Morawiecki rozegrał Lewicę jak dzieci"

Leszczyna zaznaczyła, że "Morawiecki rozegrał Lewicę jak dzieci".

- Musiał wpisać w KPO pieniądze na szpitale, zanim się z wami dogadał, a mieszkania wpisał, wiedząc, że nie można ich finansować. I tylko o to, panie pośle, chodziło, żebyście wytrzymali, żebyście stali za nami murem i zmusili PiS do tego, że przy 211 głosach nie odważył się głosować tej ratyfikacji, bo mogliśmy osiągnąć dużo więcej - dodała.

WIDEO - "Serdeczna matko, opiekunko ludzi". Wyjątkowy koncert na Jasnej Górze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsat News, Polsatnews.pl