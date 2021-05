Włoskie MSZ: jesteśmy gotowi na przyjęcie zagranicznych turystów

Włochy są gotowe na przyjęcie zagranicznych turystów - zapewnił w środę szef MSZ Luigi Di Maio. Podkreślił, że rząd pracuje nad zniesieniem godziny policyjnej w kraju, obowiązującej od jesieni zeszłego roku od 22.00 do 5.00. Wcześniej szef rządu, Mario Draghi, zaapelował do cudzoziemców: "rezerwujcie wakacje w Italii". "Nie możemy się na was doczekać" - dodał.