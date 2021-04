Strażacy otrzymali zgłoszenie około godz. 21. Jak relacjonują mężczyzna siedział na parapecie, na dziewiątym piętrze. Za nim było widać płomienie. Wewnątrz płonęło łóżko.

- Strażacy krzyczeli do mężczyzny, żeby cofnął się do mieszkania. Ten nie reagował. W momencie wejścia do mieszkania mężczyzna skoczył - powiedział bryg. Rafał Waśko z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

WIDEO: Tragiczny pożar w Tarnowie

- Strażacy, którzy przyjechali na miejsce zaraz po zgłoszeniu musieli siłowo wchodzić do mieszkania, wyważając drzwi. Ciężko powiedzieć, czemu mężczyzna podjął taką decyzję - powiedział asp. szt. Paweł Klimek z Komendy Policji w Tarnowie.

Przyczyny zdarzenia wyjaśni śledztwo. Prawdopodobne jest, że mężczyzna podpalił mieszkanie i popełnił samobójstwo.