Ziobro o decyzji KO ws. głosowania. "Jestem zaskoczony że byłem zaskoczony"

Sejm we wtorek po godz. 16, na dodatkowym posiedzeniu, ma zająć się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy.

Ziobro podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzeniem Sejmu podkreślał, że Solidarna Polska jest przeciwko wszelkim decyzjom, które w ocenie jej polityków "niosą za sobą zagrożenie i ryzyko dla Polski przenoszenia kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, na rzecz Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego".

ZOBACZ: Kaleta: Solidarna Polska zagłosuje przeciw zwiększeniu zasobów własnych UE

Wskazywał, że Solidarna Polska stoi na gruncie programu przyjętego w 2014 r. - Jasno powiedzieliśmy tam, że nie zgodzimy się nawet o centymetr o przesunięcie jakiejkolwiek kompetencji władczych czy to w obszarze politycznym, czy gospodarczym, na rzecz Brukseli - oświadczył szef SP.

"Zdaje się, że PO znowu zmieni zdanie"

Zbigniew Ziobro odniósł się też do stanowisk innych partii w głosowaniu. - Zdaje się, że Platforma Obywatelska znowu zmieni zdanie ws. decyzji szczytu brukselskiego. My jesteśmy konsekwentni i wiarygodni - powiedział. - To co jest zaskakujące dla mnie w tym splocie rozmaitych wydarzeń, które działy się od grudnia, to raczej to, że przez pewien czas Platforma Obywatelska, która mocno gardłowała, że nieprzyjęcie tego dobrodziejstwa w postaci decyzji szczytu brukselskiego, to jest zdrada państwa, która powinna oznaczać postawienie przed Trybunałem Stanu, nagle o 180 stopni zmieniła zdanie - ocenił Ziobro podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu.

Jak dodał mówiąc o PO - "to jest partia, dla której wiarygodność znaczy bardzo niewiele". - W tym sensie sam jestem zaskoczony, że byłem zaskoczony. No, ale zdaje się, że znowu zmienią zdanie, natomiast my jesteśmy konsekwentni i wiarygodni - powiedział lider Solidarnej Polski.

ZOBACZ: Sondaż: Solidarna Polska i Porozumienie bez szans na samodzielne wejście do Sejmu

Pytany o kwestię dyscypliny ogłoszonej w klubie PiS Ziobro zaznaczył, że "każdy klub ma prawo do prowadzenia własnej polityki". - Bierzemy to pod uwagę, znamy te informacje i szanujemy takie decyzje władz klubu - dodał.

Z kolei pytany, czy jego formacja będzie za przerwą i ewentualnym przyjęciem projektu większością dwóch trzecich głosów, Ziobro odpowiedział: "Odrobinę cierpliwości".

WIDEO - Dr Włodzimierz Bodnar: minister zdrowia eksperymentuje na ludziach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP