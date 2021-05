Szef CKE: będzie zawiadomienie na policję o przeciekach matur. Dowody m.in. z Google'a

Jesteśmy w trakcie przygotowania zawiadomienia o przeciekach z matur. Jutro złożymy doniesienie na policję – powiedział we wtorek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

- Na naszą skrzynkę mailową dostaliśmy kilka jednakowych informacji: skany z Google Trends, na których jest pokazane, że dziś po godzinie 7.30 poszukiwana była fraza "ambicje Lalka", czyli słowa klucze z jednego z wypracowań – wyjaśnił dyrektor CKE.

Wątpliwości rozstrzygnie policja

Zaznaczył, że trudno potwierdzić wiarygodność tej informacji. - Na podstawie tej informacji trudno na razie powiedzieć, czy był przeciek, czy nie. Mamy wątpliwości, więc przekazujemy sprawę do wyjaśnienia policji – powiedział.

Zapewnił, że egzaminy maturalne przebiegają spokojnie. - Szkoły były bardzo dobrze przygotowane, żeby przeprowadzić egzamin, a nauczyciele stanęli na wysokości zadania, żeby nawet w tych trudnych czasach egzamin przeprowadzić bezpiecznie – powiedział.

Matur nie zakłóciły również mailowe doniesienia o rzekomym podłożeniu w kilku szkołach ładunków wybuchowych.

- Dyrektorzy podjęli decyzje o ewakuacji uczniów. Po sprawdzeniu okazało się, że żadnego ładunku nigdzie nie było. Policja oceniła informacje przesłane mailem, że są "niskiej wiarygodności". Zdający powrócili do rozwiązywania egzaminów i wszędzie zostały przeprowadzone, niekiedy tylko z opóźnieniem – powiedział Smolik.

Matury w reżimie sanitarnym

Dyrektor CKE wskazał, że egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym. - Zasady zostały opracowane przez CKE wspólnie z ministerstwem edukacji i zatwierdzone przez GiS. Opublikowane zostały w kwietniu. Nie odbiegają znacząco od tych, które obowiązywały w ubiegłym roku i od wytycznych, które obowiązywały przy przeprowadzaniu egzaminów zawodowych w styczniu i lutym tego roku – powiedział.

Matury rozpoczęły się po godz. 9.00 dla ok. 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja.

