Nielegalny handel dziećmi. Efekt śledztwa dziennikarzy "Raportu"

Dziennikarze "Raportu" wcielili się w rolę pary, która chce kupić dziecko. Przez ostatnie miesiące spotykali się z ludźmi, którzy obchodzą proces adopcyjny i omijając prawo, kupują sobie dziecko.

Twórcy materiału dotarli do kobiet, które ze sprzedaży dzieci uczyniły swój sposób na życie. To nie pojedyncze sytuacje, a potężna nielegalna machina handlu, która mimo upływu lat wciąż funkcjonuje. Skali sprzedaży dzieci nie da się policzyć, można ją jedynie szacować. Sytuacji, w których ktoś zapłacił za dziecko lub otrzymał za poród pieniądze, może być w Polsce nawet 2 tysiące rocznie. To prawie tyle samo, co liczba legalnych adopcji.

Zamówienie na ciążę - nawet pół miliona zł



Ciąża na zamówienie, może kosztować nawet pół miliona złotych. Zainteresowani kupnem i sprzedażą kontaktują się przez internet, ale gdy już dojdzie do spotkania, reakcje są różne. Dla jednych są to trudne chwile – inni traktują to jak zadanie i sprzedaż rzeczy.

Każda z historii jest inna, w każdej co innego szokuje i wzbudza niedowierzanie.



Efekty dziennikarskiego śledztwa od 4 maja o godzinie 21:00 można zobaczyć w programie "Raport" na antenie Polsat News. Cykl Kupię/Sprzedam dziecko to sześć historii, każda z nich jest inna - ale wszystkie łączy jedno - ten nielegalny mechanizm napędzają duże pieniądze.

ko/grz/Polsat News