Indyjski wariant koronawirusa w Polsce. Konferencja ministra zdrowia od 13:00

Obecność tzw. indyjskiego wariantu koronawirusa, czyli B.1.617, wykryto już do tej pory w kilkunastu krajach Europy, w tym w Polsce. Jak dowiedział się w niedzielę Polsat News, u polskiego dyplomaty ewakuowanego tydzień temu z Indii lekarze potwierdzili indyjski wariant koronawirusa.

Ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski powiedział, że obecnie nie ma jednak żadnych definitywnych dowodów na to, że ten wariant SARS-CoV-2 jest bardziej zakaźny.

Czy wariant jest bardziej zakaźny?

- Wiemy, że ten wariant nie charakteryzuje się mutacją N501Y, która odgrywa dużą rolę w większej transmisyjności wariantu brytyjskiego i południowoafrykańskiego. Czy jest bardziej śmiertelny? Nie ma ku temu żadnych wskazań. W Indiach umiera dużo ludzi, bo wielu ulega zakażeniu i to wszystko może wiązać się z zachowaniem ludzi i lekceważeniem pandemii, a niekoniecznie od razu z samą biologią danego wariantu – zaznaczył.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk był we wtorek w radiu Zet, czy mamy już kolejne przypadki indyjskiej odmiany Covid-19. - Poza tymi przypadkami potwierdzonymi do tej pory, najbardziej znany to przypadek naszego dyplomaty ewakuowanego z Indii, nie mam takiej wiedzy o innych przypadkach - odpowiedział szef KPRM.