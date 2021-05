Polsat News: indyjski wariant koronawirusa u polskiego dyplomaty

U polskiego dyplomaty ewakuowanego tydzień temu z Indii lekarze potwierdzili indyjski wariant koronawirusa - dowiedział się Polsat News. Ciężko chory dyplomata, jego ciężarna żona i czwórką dzieci, zostali przetransportowani z Indii do Polski w ubiegła niedzielę. Wszyscy trafili do szpitali.

W ubiegłą niedzielę do Polski przyleciał specjalny samolot, którym z Indii ewakuowany został ciężko chory na COVID-19 pierwszy sekretarz ambasady RP w New Delhi. Wraz z nim przyleciała chora ciężarna żona oraz czworo dzieci. - Jest przytomny, w pełnym kontakcie. Przewieziono go do szpitala zakaźnego w Warszawie - powiedział wówczas wiceszef szpitala MSWiA, który przyjął żonę dyplomaty.

ZOBACZ: Specjalnym samolotem wrócił z Indii do kraju ciężko chory na COVID-19 polski dyplomata

Całą operację skoordynowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Według Centrum była ona skomplikowana ze względu na presję czasu oraz liczbę instytucji zaangażowanych w ewakuację.

Polsat News dowiedział się w niedzielę, że u dyplomaty potwierdzono zakażenie indyjskim wariantem koronawirusa.

Planujemy kontynuację tematu

WIDEO - Długie kolejki przed mobilnymi punktami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/Polsat News