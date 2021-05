"Serdeczna matko, opiekunko ludzi". Wyjątkowy koncert na Jasnej Górze

3 maja to nie tylko dzień Konstytucji, to także święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Z tej okazji Telewizja Polsat pokaże organizowany na Jasnej Górze koncert "Serdeczna matko, opiekunko ludzi". Transmisja od 20:00 w Polsacie.

- Bardzo się cieszę, że ten koncert będzie miał miejsce w tym czasie u nas, bo śpiew jest zawsze wyrazem głębokiej radości i wdzięczności. Kto śpiewa dwa razy się modli, a repertuar jaki będzie zaprezentowany to będą Pieśni Maryjne, znani wykonawcy dla polskiej publiczności. Miejsce tez będzie niesamowite. To Bazylika Jasnogórska, która nie pierwszy raz gości artystów z koncertem - mówił ojciec Samuel Pacholski, przeor Klasztoru na Jasnej Górze.

Wyjątkowy koncert, znani artyści



Arcytrudnych momentów w tym koncercie będzie więcej, wykonawcy tym razem będą musieli pokonać nie tylko akustyczne problemy tego miejsca, ale też coś więcej, wagę miejsca, każdy z nich wie, czym jest jasnogórskie sanktuarium dla Polski i dla świata.

- Będzie taka sytuacja, w której Krzysztof Cugowski znany wokalista popowo-rockowy, tym razem zaśpiewa z organami kościelnymi. To będą zupełnie nowe rzeczy - oceniał Marcin Pospieszalski, dyrektor muzyczny wydarzenia.

ZOBACZ: Jasna Góra otrzymała szczególną misję od papieża Franciszka. Chodzi o pandemię



- Śpiewam utwór nieśmiertelny sakralne Ave Maria, nawet niewierzący znają tą pieśń - mówił zdradzając repertuar Krzysztof Cugowski, jeden z uczestników koncertu. - Jasna Góra to wyjątkowe miejsce - dodał.

Koncert poprowadzi Krzysztof Ibisz. - Jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, my mamy taki nawyk pielgrzymowania tutaj nie tylko, gdy coś dobrego dzieje się w naszym życiu, ślub, rodzące się dzieci, ale także kiedy przeżywamy trudne momenty w historii Polski, a teraz przeżywamy nie tylko trudny moment w historii Polski, ale także świata, mamy pandemię. Właśnie ten koncert będzie takim wotum dziękczynnym dla Maryi za jej opiekę nad nami podczas tego ciężkiego okresu pandemii, także modlitwą za zdrowie wszystkich Polaków. Wyjątkowy koncert, wspaniali artyści i atmosfera tutaj na Jasnej Górze to jest coś niepowtarzalnego - opisywał.

WIDEO: "Serdeczna matko, opiekunko ludzi". Wyjątkowy koncert na Jasnej Górze

W wydarzeniu biorą udział gwiazdy polskiej sceny muzycznej z rożnych pokoleń i muzycznych stylów. To m.in: Stanisława Celińska, Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Arka Noego, Kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki oraz Pectus, Eleni i Cleo.

Szczególna data

Ta szczególna data nawiązuje również do ważnych wydarzeń z historii Polski: ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy też wybuchu III Powstania Śląskiego w 1921 roku, którego efektem było przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Uroczysty i podniosły charakter tego wydarzenia wynika też z faktu, że ten wyjątkowy koncert będzie podziękowaniem Maryi za Jej opiekę nad nami podczas trudnego czasu izolacji i walki z koronawirusem, a także prośbą o dalszą opiekę w czasach pandemii.

Transmisja koncertu "Serdeczna matko, opiekunko ludzi" o 20:00 w Polsacie.

laf/Polsat News, Polsatnews.pl/Polsat