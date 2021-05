Posłanka z transparentem podczas przemówienia prezydenta. "Bidulce się pomyliło"

Uroczyste zgromadzenie Sejmu, Senatu i litewskiego Seimasu, to jeden z elementów poniedziałkowych obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli w nim udział m.in. prezydenci Polski i Litwy - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda, premier Mateusz Morawiecki wraz z członkami rządu, a także posłowie i senatorowie RP oraz przewodnicząca litewskiego Seimasu Viktoria Czmilyte-Nielsen i litewscy posłowie, którzy wzięli udział w zgromadzeniu zdalnie.



- W dniu, w którym dziejowa przeszłość tak namacalnie spotyka się ze współczesnością, wsłuchujemy się w przesłanie naszych przodków, bo to świadectwo ich mądrości, odpowiedzialności i patriotyzmu, bo to nasze chlubne polskie i litewskie dziedzictwo, bo to wielki pomnik historii znaczący dla rozwoju europejskiej i ogólnoludzkiej cywilizacji - mówił prezydent Duda.

ZOBACZ: Polsko-litewskie zgromadzenie parlamentu. "Nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność"



Podczas przemówienia polskiego prezydenta Klaudia Jachira rozwinęła transparent z napisem "KONSTYTUCJA".



Zdjęcie z Sejmu zamieściła także na Twitterze. "W Święto Konstytucji 3 maja przemawia w Sejmie PAD. Wstydź się, Polsko!" - napisała posłanka.



"Dopiero prezydent małej Litwy powiedział o Wolnej Ukrainie, bezprawnej aneksji Krymu, a nie ten nasz "przywutca". Naprawdę, wielki wstyd!" - dodała.

W Święto Konstytucji 3 maja przemawia w Sejmie PAD. Wstydź się, Polsko! pic.twitter.com/DHtt3JplhD — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) May 3, 2021

O zachowanie posłanki w Sejmie pytany był wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Bidulce się pomyliło, że jest na wiecu pod Sejmem, a tymczasem była w Sejmie. Nie zorientowała się - odpowiedział.

Prezydent Litwy przemawiał po polsku



Prezydent Litwy oświadczył, że szczerze wierzy w potęgę stosunków wzajemnych i przyjaźni między Polakami a Litwinami. Wskazywał, że oba narody żywo interesują się i dążą do poznania nie tylko wzajemnego dziedzictwa kulturowego, ale również współczesnych osiągnięć.



Gitanas Nauseda swoje przemówienie zakończył mówiąc w języku polskim. - Z nami zawsze była wiara, w sercach panna święta, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. Na sztandarach Pogoń i Orzeł. I radość z naszych zwycięstw. Wiemy, że sukces towarzyszy tym, którzy są niezłomni - mówił.

ZOBACZ: Premier: Konstytucja 3 maja stanowiła jeden z milowych kroków w dziejach naszego państwa



- Litwa nigdy nie uzna aneksji Krymu i będzie działać na rzecz zakończenia faktycznej okupacji części wschodniej Ukrainy. W Europie XXI wieku nie ma miejsce na nowe strefy wpływów, które negują suwerenność niepodległych państw - podkreślił.

prz/Polsatnews.pl/PAP