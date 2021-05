Jak informują media, powołując się na relacje świadków, 17-latek uciekając, wbiegł do sklepu Nowa Polka, gdzie jednak dwóch napastników go dopadło i zadało kilka ciosów nożem. Rannego chłopaka próbowali ratować przypadkowi ludzie, odwożąc samochodem do szpitala, ale samochód zderzył się z dwoma innymi pojazdami. Ostatecznie nastolatek został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala, gdzie stwierdzono zgon.

#MURDER: We’ve arrested a man on suspicion of murder after a boy died following a knife attack.



The 18-year-old was detained at 2am in #Smethwick.



It comes after a 17-yr-old was found with stab injuries in Heath Street, Smethwick, at 4.20pm yesterday ⬇️https://t.co/H6L7QPOLwH