Wjechał w barykadę przy Kapitolu. Padły strzały

Rannych funkcjonariuszy przetransportowano do szpitala. Według nieoficjalnych informacji ich stan jest krytyczny.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Do szpitala trafił również sprawca, który został postrzelony przez policję. Jego stan jest ciężki. Stacja NBC News poinformowała, że mężczyzna po uderzeniu w barykadę, wysiadł z samochodu z nożem w ręku.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Motywy działania napastnika nie są póki co znane. Policja poinformowała, że wszystkie budynki Kapitolu zostały zamknięte "z powodu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa".

Parlamentarzystów i pracowników Kongresu poproszono, by trzymali się z dala od okien i drzwi. Tym znajdującym się na zewnątrz w pobliżu Kongresu nakazano szukanie schronienia.

Zamknięte zostały również ulice w pobliżu Kapitolu. Na miejscu są oddziały Gwardii Narodowej. Według doniesień amerykańskich mediów, służby nie mają pewności, czy zagrożenie minęło.

BREAKING: At least one person has been shot near the US Capitol building in Washington DC and the area has been locked down, emergency services have said.



Read more: https://t.co/Yup7r8l1dQ pic.twitter.com/E1N4T8b1wy — Sky News (@SkyNews) April 2, 2021

W drugiej połowie marca z okolic Kapitolu usunięto część ogrodzeń, które zamontowano tu po szturmie z 6 stycznia.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO - Kaczyński ujeżdżający ukrzyżowaną liberalną Polskę. Lider PiS wyszydzony podczas karnawału Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ polsatnews.pl, PAP