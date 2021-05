Rząd chce, by osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności szczepiły się na innych zasadach - z pierwszeństwem oraz jednodawkowym preparatem. Czy wpłynęła na to deklaracja polityk PiS Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, że w sprawie tej grupy zadzwoni do koordynatora akcji Michała Dworczyka? Jak zapewniła posłanka, dzwoniła do szefa KPRM i obiecała troskę o środowiska niepełnosprawnych.