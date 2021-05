Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 2 maja

Mamy 4 612 nowe i potwierdzone przypadków zakażenia koronawirusa z województw: śląskiego (724), mazowieckiego (596), małopolskiego (478), dolnośląskiego (477), wielkopolskiego (471), pomorskiego (285), kujawsko-pomorskiego (248), łódzkiego (235), opolskiego (211), zachodniopomorskiego (199), lubelskiego (154), świętokrzyskiego (126), lubuskiego (108), podkarpackiego (106), warmińsko-mazurskiego (75), podlaskiego (73) - przekazało Ministerstwo Zdrowia. 46 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu współistnienia z innymi schorzeniami zmarły 109 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 2 803 233/68 068 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Liczba szczepień zbliża się do 12 mln

W Polsce wykonano dotąd prawie 11,9 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson, jest blisko 3 mln osób – wynika z informacji zamieszonej w niedzielę na rządowej stronie poświęconej szczepieniom.

Pierwszą dawkę otrzymało 8 917 338 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 114 128.

Od początku szczepień w Polsce, czyli od 27 grudnia ub.r. zutylizowano 11 313 dawek. W tym samym czasie zanotowano 6 996 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

Do Polski dostarczono w sumie 12 901 190 szczepionek, z czego 12 628 420 trafiło już do punktów szczepień.

Ponad 6 tys. chorych w szpitalach mniej niż tydzień temu

W szpitalach przebywa 21 209 chorych z COVID-19, a 2652 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. To o ponad 6 tys. hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 40 851 łóżka i 4265 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w sobotę, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 22 415 chorych z COVID-19, z których 2723 było pod respiratorami.

Tydzień wcześniej, 25 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 27 336 zakażonych pacjentów, w tym 3185 pod respiratorami.

Ministerstwo przekazało ponadto w niedzielę, że na kwarantannie jest 166 019 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 520 968 zakażonych.

W niedzielę trwa drugi dzień akcji "Zaszczep się w majówkę". Wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, mający aktywne e-skierowanie, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się.





Ogromne zainteresowanie

1 maja akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W sobotę w Toruniu zaszczepiono 994 osoby, tysiąc osób skorzystało z możliwości szczepienia we Wrocławiu i w Poznaniu, w Łodzi było to ok. 600 osób, a w Olsztynie 804 chętnych.

Bardzo duże zainteresowanie szczepieniem jest także w niedzielę. Mimo niesprzyjającej pogody i opadów deszczu - tak jest m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu - od wczesnych godzin porannych do mobilnych punktów szczepień ustawiają się długie kolejki chętnych.

Chętni do zaszczepienia otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson.

"Majówką w koronawirusa"

W niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na Twitterze "Majówką w koronawirusa" i udostępnił dane ze statystykami z mobilnego punktu szczepień w Olsztynie.

