Sondaż: Prezydent liderem rankingu zaufania

Według sondażu największą nieufność badani wyrazili wobec jednego z liderów Konfederacji Janusza Korwin-Mikke (60 proc.), wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (55 proc.) oraz ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (48 proc.).

Duda liderem

W kwietniu najwięcej deklaracji zaufania uzyskał prezydent Andrzej Duda, który po kilkumiesięcznej przerwie powrócił na pozycję lidera. Prezydentowi ufa 43 proc. badanych przez CBOS, a nie ufa mu 39 proc.

Na drugim miejscu w tym miesiącu znalazł się dotychczasowy lider rankingu zaufania lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 42 proc. badanych. Jest to wyraźny spadek (o 6 punktów proc.) w stosunku do jego marcowych ocen. Jest to też najsłabszy wynik tego polityka od sierpnia ub.r., czyli od wyborów prezydenckich i założenia przez niego stowarzyszenia Polska 2050. Nieufność w stosunku do Hołowni deklaruje 29 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt proc).

Kolejne miejsca

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajęli w kwietniu dwaj politycy: premier Mateusz Morawiecki oraz wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ufa im po 38 proc. ankietowanych. Morawieckiemu nie ufa 44 proc. badanych, a Trzaskowskiemu 38 proc.

Pierwszą piątkę cieszących się największym zaufaniem polityków zamyka tak, jak dotychczas, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 34 proc. respondentów, nie ufa mu 24 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach w rankingu znaleźli się: minister zdrowia Adam Niedzielski (32 proc. deklaracji zaufania; 25 proc. - nieufności); lider Kukiz'15 Paweł Kukiz (30 proc. deklaracji zaufania; 32 proc. nieufności), oraz liderzy Zjednoczonej Prawicy: prezes PiS, wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, którym ufa po 29 proc. ankietowanych.

Komu nie ufają Polacy?

W ich ocenach dominującym nastawieniem jest jednak nieufność. Kaczyńskiemu nie ufa 55 proc. badanych; nieufność w stosunku do Ziobry wyraża 48 proc.

Niewiele mniejszym zaufaniem niż prezes PiS i prezes Solidarnej Polski cieszy się lider trzeciego z rządzących ugrupowań – Porozumienia – Jarosław Gowin, któremu ufa 27 proc. ankietowanych, a nieufność wobec niego wyraża 35 proc. badanych.

Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu (KO) ufa 25 proc. ankietowanych, nieufność wobec niego wyraża 33 proc. badanych. Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek oraz szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi ufa po 23 proc. badanych. Z tej dwójki słabiej identyfikowany, ale i lepiej oceniany jest minister Dworczyk, którego nie rozpoznaje 34 proc. ankietowanych, nie ufa mu 23 proc. badanych. Marszałek Sejmu nie identyfikuje zaś 29 proc. respondentów, a nieufność wobec niej wyraża 29 proc. badanych.

Kolejne miejsca w rankingu zajmują: wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński (22 proc. deklaracji zaufania; 27 proc. nieufności) oraz liderzy KO i Lewicy – Borys Budka, którym ufa po 21 proc. respondentów a nieufność wyraża odpowiednio 36 proc. i 27 proc. badanych.

Ostatnie miejsca w rankingu należą do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina (19 proc. zaufania; 46 proc. nieufności) oraz szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka (18 proc. zaufania; 35 proc. nieufności).

Spośród uwzględnionych polityków w rankingu najmniej deklaracji zaufania uzyskał lider wchodzącej w skład Konfederacji WiN partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. (14 proc. zaufania; 60 proc. nieufności)

Sondaż zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1131 osoby (w tym: 47,3 proc. metodą CAPI, 38,5 proc. –CATI i 14,2 proc. –CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

