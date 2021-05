Kurator ostrzega, że odbierze dzieci. Muszą znaleźć mieszkanie

42-letnia pani Barbara i 52-letni pan Artur mieszkają w Obrzycku niedaleko Poznania. Państwo Garncarkowie pobrali się 21 lat temu. Pani Barbara była wtedy samotną matką z kilkumiesięcznym synem.

Oboje chcieli stworzyć szczęśliwą rodzinę, bo sami nie mieli łatwego dzieciństwa. - Byłam bita przez ojczyma, miałam złą sytuację w domu. Nie mogłam wrócić tam z małym dzieckiem – wspomina Barbara Szczepańska-Garncarek.

- Babcia mnie wychowywała od dziecka, od przedszkola, bo matka się nie interesowała. Byłem lany paskiem – opowiada Artur Garncarek.

"Myjemy się w misce"

Państwo Garncarkowie po ślubie zamieszkali w domu, w którym wychował się pan Artur. Urodziło im się dwoje dzieci. Dziś najstarszy Patryk ma 22 lata, Norbert 18, a najmłodszy Wiktor 12 lat. Chłopcy są niepełnosprawni. Dwóch z nich uczęszcza do szkoły specjalnej.

Rodzina żyje w tragicznych warunkach. Pięć osób mieszka w jednym pokoju, a to zaledwie 14 metrów kwadratowych. Mieszkanie nie ma łazienki ani toalety. - W takim miejscu, w takim pokoju w pięć osób... Toaleta to jest zwykły toi-toi, a tu trzeba się umyć, skorzystać z niej zimą, a on stoi na dworze. Płakać się chce – mówi Krzysztof Juraszyk pomagający rodzinie.

- Myjemy się w kuchni w misce – tłumaczy Artur Garncarek.

Problemy ze współdomownikami

Urząd gminy w Obrzycku próbował już poprawić koszmarne warunki rodziny. Jednak na przeszkodzie stoją współdomownicy państwa Garncarków. Dom dzielą z matką pana Artura, jego przyrodnim bratem i konkubentem matki.

- Lokal ma nieunormowaną sytuację prawną. Mimo że współwłaścicielem nie jest konkubent matki, to jednak ma tam dużo do powiedzenia. Były problemy z doprowadzeniem wody, zaproponowaliśmy doprowadzenie kanalizacji do tego mieszkania, ale niestety nie ma zgody na przejście przez teren podwórka – opowiada Paweł Mordal z Urzędu Gminy w Obrzycku.

- Nie dość, że są zatarczki ustne, to jeszcze zamykają im zimą komin. Nie dość, że jest zimno, to jeszcze się dymi u nich w domu – mówi pomagający rodzinie Krzysztof Juraszyk. - Interwencje policji były co pół roku. Dachówki mi podnosili, zalewali mnie – tłumaczy Artur Garncarek.

Druga strona sporu nie zdecydowała się na rozmowę przed kamerą.

"Chodziłam z nimi pod sercem"

Sytuacja rodziny jest bardzo trudna. Jak twierdzą państwo Garncarkowie, jeśli natychmiast nie poprawią warunków mieszkaniowych, mogą stracić dzieci.

- Kurator sądowy poinformował ich, że jeśli nie znajdą mieszkania z łazienką, to dwóch synów trafi do ośrodka, a najmłodszy do domu dziecka – tłumaczy Krzysztof Juraszyk.

- Boję się, żebym ich nie straciła, chodziłam z nimi dziewięć miesięcy pod sercem – mówi Barbara Szczepańska-Garncarek.

Jeden wolny lokal

W gminie jest tylko jeden wolny lokal. Tam byłoby jednak trudno zamieszkać.

- Ten lokal znajduje się osiem kilometrów od miasta, nie ma komunikacji zbiorowej, brak sklepów, a państwo Garncarkowie nie mają nawet prawa jazdy, czyli o samochodzie nie ma co mówić. Tam byliby więc skazani na powolną śmierć – komentuje Krzysztof Juraszyk.

Teraz jedyną szansą jest pomoc ludzi dobrego serca. Jeśli państwo Garncarkowie znajdą na terenie gminy mieszkanie do wynajęcia, urząd gminy obiecał finansowe wsparcie.

