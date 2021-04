Wyrok TSUE ws. frankowiczów. "Banki przez 20 lat ignorowały przepisy"

- Banki przez ostatnie 20 lat ignorowały przepisy ochrony konsumentów, a teraz są zaskoczone tym, jakie wyroki zapadają. To była kwestia czasu - powiedział na antenie Polsat News dr Jacek Czabański, adwokat z "Kancelarii dr Jacek Czabański i Partnerzy".

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy.

TSUE odpowiadał na kilka pytań Sądu Okręgowego w Gdańsku i decydował od kiedy zaczyna biec przedawnienie ewentualnych roszczeń banku wobec frankowicza, jeśli umowa o kredyt zostanie unieważniona. I czy banki mogą domagać się w takiej sytuacji od kredytobiorców wynagrodzenia za kapitał, za który frankowicze kupili mieszkania.

"Te postępowania trwają bardzo długo"

Sprawa dotycząca kredytów mieszkaniowych denominowanych we frakach szwajcarskich trafiła do Sądu Najwyższego. Posiedzenie Izby Cywilnej SN w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych miało się odbyć 25 marca br. Później przełożono je na 13 kwietnia, by ostatecznie ustalić termin posiedzenia na 11 maja.

ZOBACZ: PKO BP chce przeznaczyć 6,7 mld zł na pokrycie kosztów ugód z frankowiczami

- Uchwała Sądu Najwyższego może dotyczyć dwóch kwestii, tego czy te umowy mają być utrzymane bez indeksacji, jako kredyty złotowe oparte o niższą stopę procentową, czy też zostaną uznane za nieważne i jak ma wtedy wyglądać rozliczenie, czy bankom będzie przysługiwać wynagrodzenie za kapitał mimo nieważnej umowy - powiedział dr Jacek Czabański.

WIDEO: zobacz rozmowę z mecenasem Czabańskim

- Procesów jest ciągle ułamek w stosunku do tego, ile umów było zawartych. Banki przez ostatnie 20 lat ignorowały przepisy ochrony konsumentów, a teraz są zaskoczone tym, jakie wyroki zapadają. To była kwestia czasu, kiedy takie wyroki będą zapadać. Te postępowania trwają bardzo długo, a sądy zawieszają postępowania czekając na wyrok TSUE, teraz zawieszają czekając na uchwałę Sądu Najwyższego. Wiele spraw prowadzonych przeze mnie jest zawieszonych i konsumenci są pozbawieni ochrony - tłumaczył.

WIDEO - Atak w Poznaniu. 44-latek rzucił się z pięściami na emeryta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/prz/Polsatnews.pl/PAP