Usunął rosyjską flagę. "Dylomatyczny incydent" podczas meczu o mistrzostwo świata

Wszystko działo się na oczach widzów, którzy oglądali spotkanie dzięki transmisji w internecie. Działacz po spotkaniu, które rozegrano 27 kwietnia, przeprosił za incydent. Tłumaczył, że musiał zastosować się do decyzji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), która zakazała rosyjskim sportowcom rywalizacji pod rosyjską flagą przez dwa lata, do 16 grudnia 2022 roku. Incydent wywołał oburzenie w rosyjskich mediach społecznościowych.

- Może powinniśmy byli wtedy wyłączyć kamery. Nie myśleliśmy o tym. Byliśmy pod presją i baliśmy się. Jestem pewien, że wielu Rosjan jest niezadowolonych i bardzo mi z tego powodu przykro - powiedział Jacek Pawlicki, prezes Admirała PC BEST Szczecin. Jak dodał "nie miał złych intencji", a flagę usunął na wyraźne polecenie Witolda Bańki, byłego ministra sportu, obecnie szefa WADA.

A Polish draughts official apologized for rushing to remove the Russian flag from a player's table in the middle of a world championship match, but said he'd had little choice, after the move sparked outrage in Moscow https://t.co/e5GAnr8UpU pic.twitter.com/fTgY6v712p