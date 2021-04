Rosja zbuduje własną Stację Kosmiczną. "Jeśli chcesz zrobić coś dobrze, zrób to sam"

Wicepremier Rosji Jurij Borysow zapowiedział, że Moskwa zamierza uprzedzić partnerów o opuszczeniu projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do 2025 roku. Z kolei szef rosyjskiej agencji Roskosmos przekazał, że do 2030 roku ma powstać niezależna, rosyjska stacja kosmiczna. Ostateczna decyzja ws. projektu należy do Władimira Putina.