- Pracowałem z Marianem Banasiem w Ministerstwie Finansów i on, jako ówczesny minister finansów, przyczynił się do twardej, skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi - mówił w "Gościu Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki, pytany o środowe wypowiedzi szefa NIK. - Znam też jego życiorys z lat 80., z lat walki z komuną, to bardzo szlachetny życiorys - podsumował szef rządu.