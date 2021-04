"Mamy szansę na szybkie wyjście z kryzysu i rozwój Polaków. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy" - to fragment nowego rządowego spotu, który będzie od dziś emitowany w mediach. To jeden z elementów szerokiej kampanii informacyjnej ws. unijnych miliardów dla Polski. Działania są prowadzone pod hasłem "Liczy się Polska".