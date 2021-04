Szczepienia kobiet w ciąży. "Decyzja po konsultacji z lekarzem"

- Trzeba poinformować kobietę, że jest narażona na dużo cięższy przebieg choroby, zwłaszcza w zaawansowanej ciąży oraz o tym, że nie ma wyników badań na temat wpływu na rozwój płodu. Jeśli decyduje się na szczepienie, to powinna podpisać zgodę i być zakwalifikowana - powiedziała na antenie Polsat News dr hab. Magdalena Marczyńska, członek Rady Medycznej przy premierze.

- Stanowisko Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób zakaźnych będzie wzmocnione. Ono już było pozytywne, mówiliśmy o tym, że należy rozważyć szczepienie kobiet w ciąży. Nie ma żadnych wyników badań klinicznych. Prowadzi się badania obserwacyjne na kobietach ciężarnych, które się szczepią. Decyzja ma zależeć od konsultacji z ginekologiem i decyzji kobiety - powiedziała dr hab. Magdalena Marczyńska.

Profesor przyznała, że ciężarna przed przyjęciem szczepionki powinna być dokładnie poinformowana na temat ewentualnych konsekwencji dla ciąży.

"Korzyści przewyższają ryzyko"

- Są publikacje mówiące o tym, że przebieg może być cięższy w zaawansowanej ciąży. Tak samo było w przypadku SARS i grypy pandemicznej. Wtedy już było wiadomo, że zaawansowana ciąża to zdecydowanie wyższe ryzyko ciężkiego zapalenia płuc, a nawet niewydolności oddechowej. Na temat Covid-19 długo nie było takich publikacji, w tej chwili już są - powiedziała Marczyńska.

Jak mówią badania, zaawansowana ciąża powoduje m.in inne ustawienie przepony, a to skutkuje zmniejszoną wydolność oddechową i ryzyko zapalenia płuc oraz ciężkiego przebiegu choroby.

- Kobiety muszą wiedzieć, że nie było badań klinicznych takich samych jak populacyjne, a korzyści z zastosowania szczepionki przewyższają ryzyko - podsumowała.

Jakie ryzyko powikłań?

Jak przyznała, przeciwwskazania dla kobiet w ciąży są takie same jak u innych pacjentów. Jednym z najważniejszych jest przebyty wstrząs anafilaktyczny. U takiej pacjentki decyzja o szczepieniu powinna być dokładnie rozważona przez lekarza, a samo przyjęcie szczepionki odbywać się w warunkach szpitalnych.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z Polsat News przyznała, że stosowanie w ciąży leków przeciwkrzepliwych może zwiększać ryzyko powikłań, szczególnie po zastosowaniu szczepionki AstraZeneca.

- My rekomendujemy szczepienie ciężarnych preparatami mRNA, czyli Pfizera i Moderny i w związku z tym nie powinno być powikłań. Mimo tego zaleca się przejście na inne leki. Lekarz musi rozważyć, czy jest wyższe ryzyko czy większe korzyści z zaszczepienia - tłumaczyła.

Walka o życie ciężarnej

Lekarze z Lublina uratowali życie 35-letniej ciężarnej i jej dziecka. Kobieta zakażona koronawirusem trafiła do lubelskiego szpitala na początku kwietnia. Jej stan był ciężki. W środę została przetransportowana śmigłowcem do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie będzie przebywać do rozwiązania ciąży.





- To trudne przypadki, w dodatku doświadczenia z takimi pacjentami nie są aż tak liczne, abyśmy mogli posiadać na ten temat pełną wiedzę. W Instytucie mieliśmy do tej pory cztery ciężarne pacjentki ze skrajnie ciężkim przebiegiem COVID-19. Wszystkim - na szczęście - udało się ujść z życiem - zaznaczył prof. Grzeszczak.

Przywieziona do Łodzi pacjentka trafiła na Oddział Intensywnej Terapii. Teraz czeka ją szereg badań. Jej stan będzie nieustannie monitorowany - trzeba bowiem liczyć się z koniecznością pilnego rozwiązania ciąży na każdym etapie.

- Stan pacjentki w aktywnej fazie zakażenia potrafi się załamać w ciągu nawet kilkudziesięciu minut - mieliśmy takie przypadki - wyjaśnił prof. Grzeszczak.

