Szczepienia na COVID-19 a ciąża. "Należy być ostrożnym"

- Zaszczepię się, jak tylko będzie to możliwe - zapewnił dr Ekbert Piasecki. - Mam wątpliwości, ale myślę, że do czasu szczepień zostają one rozwiane - dodał.

- To prawda, że szczepionych były dotychczas opracowywany dłużej, 10-15 lat, teraz mamy 10 miesięcy, więc wydaje się, że jest to bardzo krótki okres trwania badań. Weźmy jednak wielki postęp w naukach biotechnologicznych. Opracowanie preparatu szczepionkowego może być wykonane znacznie szybciej. Także aspekt finansowy jest bardzo ważny - mówił gość Polsat News.

Jak zauważył ekspert, w te szczepionki wiele firm farmaceutycznych włożyło duże środki, co umożliwia szybsze prowadzenie badań na dużą skalę. - Wcześniej było tak, że kolejne etapy opracowywania szczepionek następowały jeden po drugim. Teraz prowadzone są równolegle - wskazał dr Piasecki.

Zwrócił uwagę, że czasami jest to niekorzystne finansowo, bo mając 10 preparatów, bardziej ekonomiczne byłoby wytypowanie tego najlepszego, przejście do następnego etapu. - Teraz bada się wszystko równocześnie, biorąc pod uwagę, że wiele badań okaże się niepotrzebnych, bo to ślepe zaułki - mówił.

- Taka koncentracja badań sprawiła, że mamy już preparaty, które mogą być gotowe do użycia. Komisje sprawdzał czy wszystkie firmy wykonały badania prawidłowo - dodał.

Czy szczepienia są bezpieczne dla kobiet w ciąży?

Pytany o zastrzeżenia dot. grup osób, które nie powinny się szczepić ekspert zaznaczył, że to kwestia jaki to preparat. - Dopuszczenie do użycia będzie wskazywać ograniczenia. W takich przypadkach jak kobiety w ciąży należy być ostrożnym, szczególnie w przypadkach, jeżeli preparat zawiera żywego wirusa, tak jak szczepionki wektorowe, z adenowirusem. Te ograniczenia wynikają z przesłanek medycznych - mówił dr Piasecki.

- Musimy sobie zdawać sprawę, że szczepienie to wielkie wyzwania logistyczne, z którym nie wiemy jak sobie poradzimy. Ważne, żeby udało się zaszczepić osoby szczególnie zagrożone przed kolejnym sezonem zakażeń - dodał.

Premier podkreślał na środowej konferencji prasowej, że aby przyszły rok był "ostatnim rokiem koronawirusa" trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeprowadzić proces szczepień. - Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Jak dodał, na szczepienie zarejestrować się będzie można przez internet. W pierwszej kolejności szczepione będą cztery grupy Polaków.

